Montrez la série "Sex Education" de Netflix à vos ados.

Non seulement c'est très drôle, mais ça aborde tout un tas de sujets importants (le consentement, les différents rapports à la sexualité, les agressions sexuelles et la difficulté d'en parler, les sexualités alternatives, la distinction entre sexualité et amour, la transidentité, le désir et sa gestion, les protections, la santé, le droit à l'image, les réseaux sociaux et le harcèlement...)