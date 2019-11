Je suis un boulet.Ça fait des semaines que je peste contre Free parce-que mon débit est en dents de scie, parfois horriblement lent.Et ça n'est qu'hier que je pense à vérifier les canaux wifi : Et ben ouais, il y a une nouvelle box dans le voisinage, et elle est pile sur le même canal que moi.J'ai changé de canal, est c'est le jour et la nuit.J'ai vraiment pas les bons réflexes des admins réseau.Voici une application Android pour afficher l'occupation des canaux WiFi: https://f-droid.org/fr/packages/com.vrem.wifianalyzer/ Exemple: https://f-droid.org/repo/com.vrem.wifianalyzer/en-US/phoneScreenshots/04.png PS: Je ne laisse pas ma Freebox v4 choisir le canal, car elle choisit généralement très mal. Je préfère le forcer.PS n°2 : Même si votre ordinateur ou votre smartphone s'en tirent bien avec un canal wifi très occupé, les Raspberry n'aiment pas trop ça. Le mien perdait sa connexion trop facilement. Choisir un canal moins occupé a largement amélioré les choses.