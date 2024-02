Je pense que je vais faire une petite chronique (irrégulière) des jeux qui ont attiré mon attention. Il y a actuellement - je trouve - une incroyable créativité dans le jeu vidéo, et beaucoup de choses à explorer. Et c'est enthousiasmant. Je ne prétends absolument pas me substituer à l'excellent CanardPC, mais juste mettre un petit coup de projecteur sur des jeux qui ont des chances d'être intéressants (ou des jeux plus anciens sur lesquels je devrais reporter à nouveau mon attention).🙂 Cette année va sortir la version 1.0 du très addictif Satisfactory. Ce qui veut dire non seulement de nouveaux éléments dans le jeu, mais aussi toute la partie narrative qui a été développée en parallèle des "updates" (depuis l'update 5) et qui n'avait jamais été publiée. Ça promet.🙂 J'ai essayé avec beaucoup de plaisir Planet Crafter. C'est un jeu de survie, et vous devez collecter des ressources et constuire pour peu à peu terraformer cette planète aride. Ne vous fiez pas à sa 3D un peu simpliste, le jeu est excessivement plaisant et addictif. Il n'y a pas d'ennemis qui essaient de vous attaquer ou vous bouffer: C'est un jeu assez chill, si on excepte vos jauges de nourriture/hydratation/oxygène qui baissent. J'attendrai la sortie du Early Access afin de ne pas me gâcher le jeu. Ce jeu est réalisé par deux personnes, et elles ont déjà fait un travail fantastique.(Attention : Le format des sauvegardes n'est actuellement pas stable d'une version à l'autre. On attend la version 1.0 cette année.)🙂 Forever Skies : Oui, bon, encore un jeu de survie dans un environnement hostile. Cette fois, c'est la terre qui est dévastée par la pollution. Vous devez survivre au niveau du sommet des gratte-ciels, et construire peu à peu votre base. (Oui j'ai du mal à cacher mon attirance pour les univers post-apocalyptiques (coucou Metro Exodus)). Je n'y ai pas encore joué, mais il m'attire. Le jeu est encore en early access.☹️ Empyrion Galactic Survival : Malgré ses qualités (et le fait que le développeur ait fait tout seul un travail incroyable), je laisse tomber ce jeu de survie à la No Man's Sky, parce que toutes les vidéos de tutoriel passent par YouTube (et plantent sous Linux). Dommage le jeu avait du potentiel.🙂 Cocoon : Je ne cacherai pas mon affection pour le studio PlayDead à qui on doit les très malaisants Limbo et INSIDE. Cocoon est un jeu de puzzle, mais une fois de plus l'univers est étrange et légèrement malaisant (mélange insectoïde et mécanique). La direction artistique est comme toujours soignée, et le leveldesign semble absolument au top du top. À explorer...🙂 Turbo Overkill : LE STUDIO APOGEE N'EST PAS MORT ! Et j'avoue je suis assez attiré par ce FPS endiablé à la fois "old school", cyberpunk et coloré. Les différentes mécaniques de jeu s'enchaînent et s'alternent de manière joussive. (Alors que je n'ai même pas fini Prodeus ! Duh.)🙂 Si vous n'en aviez pas assez de Portal 2, on se retrouve actuellement avec un paquet de jeux créés par la communauté. Voyez ça comme des DLC gratuits de Portal 2. Vous avez le choix :Portal Stories : Mel : https://store.steampowered.com/app/317400/Portal_Stories_Mel/ Portal Reloaded : https://store.steampowered.com/app/1255980/Portal_Reloaded/ Portal Revolution : https://store.steampowered.com/app/601360/Portal_Revolution/ et prochainement : Portal : BAGLEY : https://store.steampowered.com/app/2420570/Portal_BAGLEY/ (Ces jeux sont gratuits si vous possédez Portal 2 sur Steam.)🙂 On me signale aussi des mods de Half-Life 2, dont un que j'ai commencé et qui est très sympa : Entropy Zero 2. Vous jouez le rôle d'un Combine, un soldat du Cartel. À défaut d'un Half-Life 3, c'est plaisant de retrouver l'univers de Half-Life 2 dans cette histoire parallèle.(Le jeu est gratuit si vous possédez Half-Life 2 dans votre bibliothèque Steam.)🙂 Oui je sais, Baldur's Gate 3 est une totale réussite. Je n'ose pas mettre un orteil dedans, je sais que je vais me faire bouffer tout cru.Vous retrouverez les chroniques en suivant ce lien : https://sebsauvage.net/links/?searchtags=ChroniqueJeux (Le flux RSS de ce lien est également exploitable.)