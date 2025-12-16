Une petite réflexion par rapport aux entreprises qui refusent le télétravail:

Fondamentalement, aller au travail, c'est consommer de NOTRE temps personnel POUR le boulot. C'est un cadeau à l'entreprise. Pourquoi le temps de trajet ne serait pas compris dans le temps de travail ?



Sans compter que faire un trajet c'est :

- user sa voiture (coût)

- consommer du carburant (coût)

- ajouter du stress à la perte de temps.

- risquer sa vie.



Refuser le télétravail, c'est dire au salarité : "On préfère que vous dépensiez VOTRE temps et VOTRE argent et que vous risquiez votre vie pour NOTRE confort de control-freak."

☹️



Vous pouvez aussi ajouter que cela a également un coût pour la société toute entière (infrastructures, pollution, services d'urgences, coût des hospitalisations et soins...).