Télétravail
Une petite réflexion par rapport aux entreprises qui refusent le télétravail: 2025-12-16 13:15:22
?4JbBGQ
Fondamentalement, aller au travail, c'est consommer de NOTRE temps personnel POUR le boulot. C'est un cadeau à l'entreprise. Pourquoi le temps de trajet ne serait pas compris dans le temps de travail ?
Sans compter que faire un trajet c'est :
- user sa voiture (coût)
- consommer du carburant (coût)
- ajouter du stress à la perte de temps.
- risquer sa vie.
Refuser le télétravail, c'est dire au salarité : "On préfère que vous dépensiez VOTRE temps et VOTRE argent et que vous risquiez votre vie pour NOTRE confort de control-freak."
☹️
Vous pouvez aussi ajouter que cela a également un coût pour la société toute entière (infrastructures, pollution, services d'urgences, coût des hospitalisations et soins...).