Alors je sais que je vais passer pour un doux dingue en expliquant ça, mais bon:



Des fois, votre ordinateur agit comme si une touche ctrl/alt/maj/win était enfoncée (alors que vous n'avez aucun doigt sur le clavier). Vous cliquez avec la souris, ça fait n'importe quoi.

J'ai une solution à ce problème qui marche à **chaque fois**, mais quand je la donne, on me regarde très franchement de travers comme si je venais de dire que les chats savent faire du tricot :

Pressez de manière répétée, très vite, toutes les touches CTRL, ALT et MAJ (gauches et droites) en *même* temps pendant quelques secondes.

Un collègue vient d'avoir le problème: ça a encore marché nickel 👍 😄

Et non je n'ai pas d'explication.



J'ai pu constater ce symptôme (et la viabilité de cette solution) aussi bien sous Windows que sous Linux, sur des machines de différentes marques (HP, Asus, etc.), portable et de bureau, avec clavier intégré ou externe.

Non ce n'est pas le système de touches rémanentes de Windows.



PS: Ça se produit *très* rarement, mais ça se produit. Et plusieurs internautes m'ont déjà rapporté avoir constaté la même chose.

