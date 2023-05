Hier je suis allé faire laver ma voiture dans une station. Je crois que je ne l'avais jamais fait de ma vie, mais là c'était nécessaire.

Devant moi, une femme et sa Sandero. Chouchoute, pourquoi tu vas faire laver ta voiture alors qu'elle brille déjà comme un sous neuf ? 🤨 On croirait même qu'elle est neuve.

Je ne comprend vraiment pas les gens qui passent leur temps à briquer leur bagnole.



Et puis ça a été mon tour.

Il y a 8 PURINS DE PROGRAMMES DE LAVAGE DIFFÉRENTS ? Sérieusement ? Même chez le coiffeur c'est pas aussi compliqué.

Kessjenaihàfoutre? Je veux juste FUCKING LAVER MA VOITURE.



Les bagnoles pour moi, c'est comme le foot : Je suis intellectuellement carrément pas fait pour comprendre ce monde.