Mon PC portable Asus fonctionne à merveille totalement sous Linux, à l'exception d'une chose: Je ne peux pas choisir la manière dont les couleurs cyclent sur le rétro-éclairage du clavier. La faute à Asus qui (1) n'a publié son logiciel ArmoryCrate que pour Windows (2) N'a pas publié les sources de son logiciel (3) n'a pas non plus documenté le protocole pour dialoguer avec le clavier (et je ne vais pas m'amuser à bidouiller, il y a un risque non-nul de bricker le clavier. Ni OpenRGB, ni RogAuraCore, ni Faustus ne supportent ce clavier).DONC me voilà à ré-installer Windows 10 sur un disque externe juste pour faire tourner ce logiciel. Ce qui est bien avec cette opération, c'est que ça me rappelle à chaque fois les raisons pour lesquelles je suis content de me tenir loin de ce système. Notez que mon PC a été livré sans Windows, et que j'ai utilisé une clé gratuite de Windows qui permet d'utiliser légalement Windows pendant quelques semaines (pratique pour tester des choses).Après avoir bidouillé (avec un logiciel spécial) parce que Windows ne sait pas s'installer sur un disque externe, je démarre donc Windows. Qui reste 30 bonnes minutes sur "Préparation". Après le redémarrage, l'installation n'est pas terminée:- Voilà que Cortana me parle. Tais-toi ! Je la coupe.- 20 pages de contrat d'utilisation à accepter. Beuark. Comme tout le monde, je ne lis pas, je clique OK.- C'est le moment de créer son compte. On notera les darkpatterns lamentables de Microsoft pour vous forcer à créer un compte en ligne. J'ai donc débranché la prise Ethernet pour le forcer à afficher l'option pour créer un compte local.- Microsoft m'impose 3 questions de sécurité au cas où j'oublierais mon mot de passe. SÉRIEUSEMENT, encore cette pratique en 2021 ??? Et vous n'avez pas le choix: c'est obligatoire. Une faille de sécurité obligatoire.- Reconnaissance vocale. Je n'en veux pas. Mais je n'ai pas le choix, elle sera active. Je peux seulement choisir entre "En ligne" ou "locale". J'ai pas envie d'être écouté en permanence par mon système d'exploitation, mais Microsoft se fout de ce que je veux.- Windows veut me géolocaliser. Je répond non.- Windows me dit, mais quand même, ça peut aider à retrouver un ordinateur perdu. Voulez-vous être géolocalisé ? J'AI PAS DÉJÀ DIT "NON" ? Mes réponses ont-elles la moindre importance ?- Données de diagnostic : Non je ne veux pas les envoyer à Microsoft, mais là encore je n'ai pas le choix. Je ne peux pas dire "non", mais seulement "oui" ou "oui mais envoie encore plus de données". 😠 On notera que jamais dans l'installation il n'y a de bouton "Refuser". Il n'y a que des boutons "Accepter". Je n'appelle pas ça un "choix". On continue ?- Envoyer mon écriture manuscrite à Microsoft ? Et puis quoi encore ??? Non.- Est-ce que je veux une "expérience personnalisée" ? NON. Je ne veux pas que tu me traques pour la publicité. Mais là encore je n'ai pas le choix: Je dois "choisir" entre publicité ciblée et publicité non ciblée. (Quand je pense aux gens qui ont payé Windows et qui malgré cela se retrouvent avec de la publicité.)- Non je refuse que les applications aient accès à l'identifiant publicitaire. WAIT A MINUTE... je ne viens pas de refuser la publicité ciblée juste avant ? Alors pourquoi Windows a un identifiant publicitaire unique ??? Ma réponse à la question précédente a-t-elle la moindre valeur ?- Pour la seconde fois NON je ne veux pas de Cortana. (C'est pas grave que je réponde non, l'icône sera quand même présente dans la barre des tâches. Mon souhait d'utilisateur, Microsoft s'en fout.)- Et une fois qu'on a ENFIN le bureau, on se tape des popups de publicités:- "Regardez comme Edge c'est bien !" (Comme si j'avais le choix: c'est le navigateur installé par défaut... que Microsoft vous remet de temps en temps DE FORCE comme navigateur par défaut. Encore une fois, mes choix en tant qu'utilisateur, Microsoft s'en cogne).- "Stockez vos fichiers chez nous ! (OneDrive)". Non merci. (C'est pas grave le service OneDrive sera quand même démarré et vous aurez l'icône dans le gestionnaire de fichiers)- et je passe sur la publicité X-Box dans le menu démarrer et CandyCrush.- Et pendant que j'utilise le bureau de Windows, j'ai le disque en activité à 100% en permanence. (Mais il fait QUOI ???)Avec tout ça, je n'ai toujours aucune certitude que Microsoft ne continue pas à collecter (en vrac): les mots de passe de mon WiFi (ils continuent à le faire ?), mes clés de chiffrement BitLocker, les URL que je visite dans Edge, quelles application j'installe et j'utilise, et combien de temps... enfin bref, avec Microsoft on ne sait jamais quelles données personnelles partent chez eux. À un tel point que c'est franchement MALAISANT à utiliser comme système: Avec Microsoft je n'ai même pas envie de taper un mot de passe, je ne sais pas où il va partir. Pas confiance. Et le processus d'installation de Windows renforce très clairement ce malaise.Et je n'ai pas pris le temps de désactiver toutes les cochonneries indésirables, qui sont présentes mêmes sur un Windows "pur" (voir https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=windows Pour résumer, en tant qu'utilisateur l'expérience de l'installation a été abominable, et l'utilisation du système est par la suite malaisante.Les gens trouvent que Windows c'est plus facile que Linux ? C'EST PARCE QU'ILS N'ONT JAMAIS EU À L'INSTALLER. (Ah oui d'ailleurs bonne blague: Pas de Wifi en installant Windows. Il faut aller télécharger et installer des pilotes supplémentaires après l'installation de Windows. Si tu ne sais pas qu'il te faut un câble Ethernet, que tu n'en as pas ou que tu ne sais pas comment ça se branche, bonne chance.)Forcément avec un Windows préinstallé (avec toutes ses cochonneries, plus celles des constructeurs) on allume et ça "juste marche". Donc ça paraît plus simple. Sauf que bien sûr:(1) Au démarrage les utilisateurs sont pourris de popups et programmes indésirables qu'ils ne comprennent pas. Et qui ils vont appeler, d'après vous ?(2) Au bout de quelques mois, le système aura naturellement "pourri" et WHO YOU GONNA CALL ?! Devinez.Oui Windows "juste marche"... parce que les utilisateurs nous appellent à l'aide, et que nous - bonne pâte - on ne veut pas les laisser dans la mouise. Mais au final, ça revient à bosser pour Microsoft, et même asseoir sa réputation d'un système qui marche "sans problème".Bien... je vois que me suis encore laissé emporter par mon antique anti-Microsoftisme primaire, mais c'est parce que vous n'avez probablement pas passé les 25 dernières années à dépanner du Windows (famille, amis, boulot). Croyez-moi, tous ceux qui touchent à du Windows depuis un bon moment en ont gros sur la patate.(Tiens d'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette page, c'est cadeau: https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=microsoft Au final, j'ai pu reprogrammer mon clavier pour afficher une couleur rouge fixe, exactement ce que je voulais. Reposant pour les yeux, et je peux varier la luminosité. Je peux maintenant oublier cette expérience traumatisante et effacer mon disque externe. Je n'aurai heureusement pas besoin de revenir sous Windows pour flasher les futures versions de mon BIOS/UEFI (qui peut se flasher lui-même).Liens:- La machine : https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=asustufa15 - Ma checklist d'installation Linux : https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=ubuntu2104