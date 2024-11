Il y a encore un SEO qui m'a écrit pour me proposer d'optimiser le placement de mon site dans les résultats de Google. Voilà ma réponse :



« Bonjour.

Je n'ai aucun problème de visibilité pour mon site depuis les 25 ans qu'il est en ligne.

En fait, je m'en moque totalement.

Il n'y a plus aucun intérêt à essayer de "plaire" à Google étant donné que ce n'est plus un moteur de recherche et que la qualité de ses résultats est au fond de l'abime.

Quant aux SEO, je les considère comme partiellement responsables du pourrissement du web actuel.

Leur métier consiste à mettre en avant les sites de leurs clients, peu importe la qualité, ce qui est directement responsable du pourrissement des résultats des moteurs de recherche, avant même que Google se décide à mettre en avant son IA stupide et ses liens sponsorisés.

Désolé si je parais amère, mais si on se plaint de ce qu'est devenu internet aujourd'hui, on peut sans problème considérer que votre métier, vos actions font partie du problème. »