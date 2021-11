Mon râlage du jour, c'est à propos de la télé Samsung que j'ai récemment achetée (modèle UE43AU8005).

Soyons francs: L'image de ma nouvelle télé est magnifique. Non vraiment pour une télé LCD, l'image est splendide, j'en suis très content. Belle prouesse d'avoir des noirs aussi profond sur une télé qui n'est pas OLED, et le champ de vision est large. L'image est lumineuse, et il y a plein de réglages (on peut même désactiver le motion compensation quand on veut jouer depuis un PC ou une console pour supprimer le retard à l'affichage).

Mais à côté de çà, RIEN NE VA. (oui je suis énervé, il y a des gros mots ci-dessous.)



1)

La mise en route de la télé est à se tirer une balle. C'est pire que démarrer un nouveau téléphone Android ou installer Windows 10 (Vous voyez de quoi je parle, hein ?). Je ne préfère pas vous l'expliquer, je crois que mon cerveau a fait un blocage là-dessus et je ne veux plus y repenser.



2)

Pour installer des applications, IL FAUT SE CRÉER UN FUCKING COMPTE CHEZ SAMSUNG.

Cerise sur la bouse: Samsung REFUSE CERTAINES ADRESSES EMAIL. Il n'a pas aimé que j'utilise une adresse en @spamgourmet.com pourtant parfaitement valide. Connards.

(Pas grave hein, j'ai utilisé d'autres emails jetables que Samsung ne connaît pas.)



3)

Les applications. Oui on peut installer des applications.

En fait, concrètement, ce ne sont pas des applications. Ne vous attendez pas à trouver par exemple un lecteur vidéo comme VLC. Non non, c'est juste un énorme catalogue de portails vers des services en ligne (services payants ou gratuits, comme Deezer, Spotify, des télés étrangères (trop bien y'a RT) ou des services de VOD).

Bon je suis mauvaise langue, il y a quelques jeux.

Mais si je veux écouter Radio Paradise ? Je ne peux pas, il n'y a pas UNE SEULE application qui permet de lire un simple flux audio sur internet. C'est lamentable. Non sérieux Samsung: Vous m'auriez installé VLC j'était content.

Mais bon je peux me consoler avec "Channel Hyundai", "Porsche TV", l'application "Audi", ou la dizaine d'applications sur le Coran. Trop bien.



4)

Il y a des applications préinstallées: NetFlix, Prime, OCS, Canal+, BouyguesTV, AppleTV, Disney+ et toute la clique. Elles ne sont pas déinstallables, et vous ne pouvez pas non plus les retirer du menu d'accueil même si vous n'en avez rien à foutre.



5)

Attendez c'est encore plus drôle: Dans les options on peut ré-organiser l'ordre des applications dans l'écran d'accueil. Je me dis: c'est déjà ça, je les colle à la fin pour ne plus les voir. Sauf que non: Au démarrage suivant la télé ignorera superbement votre paramétrage et vous recollera les applications selon l'ordre par défaut.

Donc je devrai me coltiner les icônes de Disney+, AppleTV et compagnie. Tant pis pour moi.



6)

La télé vous impose les chaînes "SamsungTV" (en fait, c'est Rakuten), avec des programmes vraiment tout pourris (Vous voyez les chaînes "AB" ? C'est pire). Et la télé démarre *systématiquement* sur ce bouquet de chaînes. C'est insupportable.

J'ai fini par trouver comment m'en débarrasser: J'ai supprimé toute la liste des chaînes. La télé affiche un message d'erreur à chaque allumage, mais au moins je n'ai plus à subir ça.



7)

L'ergonomie d'une télé selon Samsung:

- Netflix, Prime ou "Samsung TV" (chaînes toutes pourries dont je ne veux pas) : 1 touche à presser.

- Accéder à ma clé USB, mon Raspberry ou un port HDMI : 8 touches à presser.



HUIT. FUCKING. PRESSIONS. SUR. LA. TÉLÉCOMMANDE. pour changer entre les sources.

Vous faites de la merde, Samsung, vraiment. La source, ça devrait être 1 bouton sur la télécommande, toujours.



Alors vous allez rire: On peut mettre ces sources en raccourcis sur la page d'accueil. Si si. Mais la télé s'empressera de les oublier au prochain allumage et vous recollera la liste par défaut (Netflix,Prime,Disney...). C'est méprisant.



Samsung, rien que pour l'ergonomie de cette télé, je vous hais. Profondément. Viscéralement. Par la conception même de l'interface utilisateur, vous montrez un formidable mépris pour l'utilisateur. On voit que tout ce qui vous importe, c'est de toucher l'argent pour caser en premier les partenaires qui ont le mieux craché au bassinet (Je suppose que Molotov avait un budget moins important que Disney+ ? Ils sont vers la fin du menu.)

Je vous considère comme l'inventeur d'un nouveau concept: l'érgonomie méprisante.



Ce qui sauve la télé, c'est sa magnifique qualité d'image et le fait qu'elle sache lire des supports USB et faire du DLNA (ce qui me permet de lire directement ce qui est stocké sur mon Raspberry).

Mais la prochaine fois que je changerai de télé, j'irai chez la concurrence. Et peu importe si Samsung a une meilleure qualité d'image. Ça sera NON.