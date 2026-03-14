C'est quand même fou qu'avec des machines fondamentalement déterministes (les ordinateurs) ont ait TOUT FAIT pour améliorer le déterministe de ces systèmes (en travaillant sur la fiabilité : builds reproductibles, TDD, vérification d'intégrité, environnements conteneurisés, RAM ECC...) et améliorer l'industrialisation...



... et que l'IA arrive comme un chien dans un jeu de quilles, foutant tout en l'air à ne pas répondre deux fois la même chose à la même question.



Comment, en tant qu'informaticien, on peut seulement SOUHAITER ça ?