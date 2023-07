Désormais, même pour lire un tweet public, il vous faudra vous connecter à Twitter. L'oiseau se referme un peu plus. Ça sent le sapin.Du coup, si on vous envoie un lien twitter, remplacez "twitter.com" par "nitter.net" et vous pourrez le lire (mais pour combien de temps ? Twitter va sûrement faire la chasse aux alternatives comme Nitter).EDIT : Et même pour les comptes enregistrés, il veut limiter l'accès aux données : https://twitter.com/elonmusk/status/1675187969420828672 « To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day- Unverified accounts to 600 posts/day- New unverified accounts to 300/day »Elon appelle ça "extreme levels of data scraping". Nous on appelle ça "partager".Ça sent quand même le gars qui commence à avoir du mal à payer les factures des serveurs, non ? 😄EDIT: HAHAHAHA https://www.frandroid.com/culture-tech/web/1733355_twitter-est-en-panne-ce-nest-pas-que-vous-elon-musk-a-fortement-bride-le-reseau-social EDIT: Un bug chez Twitter fait que Twitter s'auto-DDOS 😂