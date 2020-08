Réflexion personnelle :



Voir des gens qui s'esbaudient devant WSL en disant "oh c'est beau regardez Microsoft créé des ponts vers Linux" alors que depuis plus de 10 ans y'a les équipes de ffmpeg/VLC, Samba, Wine, LibreOffice qui se torturent les méninges en reverse-enginerring pour créer des ponts vers la forteresse Windows que Microsoft défend jalousement.



Comment dire... Ça me fait rire jaune.



(PS: je rappelle que Microsoft a menacé des développeurs en logiciel libre qui avaient créé une lib compatible Skype.)

?5mjQ7w