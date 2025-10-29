hahaha je suis con.

Je clic sur "+" pour joindre une image dans une discussion. Mais c'est TEAMS, pas une vraie application de chat.



Du coup au lieu de me proposer "Joindre un fichier" comme tout le monde, il me propose:



- Planifier un message

- Définir les options de livraison

- Planifier une réunion

- Enregistrer un clip vidéo

- Compliment (?)

- Power BI (MSIT)

- Obtenir plus d'application.



COMME C'EST UTILE.



Microsoft : Toujours l'excellence au service de l'utilisateur pour une productivité maximale. 💩