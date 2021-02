Comme promis par le programme AndroidOne, mon téléphone Xiaomi Mi A3 (reçu en Android 9), est passé à Android 10 (courant 2020) puis Android 11 en janvier 2021.



Point négatifs du passage Android 10 à 11 :



◆ Google a renforcé la sécurité: Les applications n'ont plus le droit d'accéder à "Android/data" sur la carte SD, et doivent être recompilées pour accéder à un nouveau droit permettant d'accéder à "Android/data" dans la mémoire interne. Actuellement Total Commander et FolderSync supportent cette fonctionnalité. Ça complique mes backups que je dois faire désormais par MTP au lieu d'un serveur ssh (mais même MTP n'a pas acccès à "Android/data" sur la SD).

◆ L'accès aux répertoires est un peu plus lent.



Mais soyons franc, globalement le passage à Android 11 est positif:



◆ Meilleure gestion des droits. Par exemple vous pouvez autoriser une application à utiliser le GPS tout le temps ou seulement si l'application est en avant-plan. Pour l'accès à d'autres droits comme le microphone ou l'appareil photo, vous pouvez exiger que l'application vous le demande à chaque fois. Ça c'est très bien. 👍 Cela permet de donner les droits nécessaires aux applications pour leur fonctionnement, mais pas de leur laisser de manière permanente.

◆ Si vous donnez des autorisations à une application et que vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs mois, Android lui retirera ces autorisations (ceci est désactivable). C'est une bonne idée aussi.

◆ Un bien meilleur menu partage : Non seulement vous pouvez épingler certaines applications en haut du menu de partage, mais Android propose à nouveau des boutons pour partager rapidement vers application+contact, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Extrêmement pratique.

◆ Meilleure gestion des notification:

◆ Vous pouvez filtrer/configurer plus précisément les différentes notifications des applications, y compris leur affichage sur l'écran de verrouillage.

◆ Vous avez également accès à l'historique des notifications. Très pratique pour vérifier une notification que vous auriez trop vite dégagée.

◆ Les notifications des applications sont maintenant séparées des notifications de discussions/messageries. C'est plus clair.

◆ La notification multimédia (lecture en cours) est plus facilement accessible, et elle affiche même le périphérique de sortie (HP/bluetooth/...)

◆ Il y a également un système de "bulles" de notification qui s'affichent sur l'écran (comme le faisaient déjà certaines applications). Cela peut être étendu à toutes les notifications (même si personnellement, je détester cette fonctionnalité que j'ai désactivée).

◆ Android 11 possède en standard une fonction d'enregistrement de l'écran sous forme de vidéo. (Je ne l'ai pas encore testée.)

◆ Vous pouvez désormais programmer le passage entre mode sombre/clair (par exemple sur les heures de lever/coucher du soleil).

◆ La "Luminosité adaptive" qui m'enrageait sous Android 10 semble faire moins de conneries en Android 11.

◆ (subjectivement) l'autonomie me semble un peu meilleure. En plus de l'"optimiseur" de batterie d'Android 10, vous avez aussi la possibilité de restreindre spécifiquement à certaines applications de consommer de la batterie en arrière-plan. Pour bien comprendre la différence entre les deux:

◆ "Optimiseur de batterie": Si l'application n'est pas utilisée pendant plusieurs jours, Android la fermera (si elle tournait en arrière-plan).

◆ "Restriction en arrière-plan": L'application n'est pas fermée quand elle est en arrière-plan, mais Android l'empêche de consommer de la batterie (freeze ou ralentissement). Cela équivaut à activer le mode "Économiseur de batterie", mais sélectivement sur certaines applications au lieu que ça soit pour tout le téléphone.

◆ En exluant les applications que je voulais, je n'ai eu aucun problème d'application en arrière-plan fermée de manière abusive (DNSFilter, Automate, etc.)

◆ Maintenant vous avez un menu pour voir la version du framework GooglePlay, et déclencer manuellement une mise à jour (avant c'était invisible).

◆ Meilleure sécurité: À partir d'Android 11, Google sera capable de pousser des mises à jour partielle du système d'exploitation Android via les services GooglePlay, et ce même si le fabricant du téléphone n'est pas d'accord. C'est un très très bon point pour la sécurité: Cela permettra de corriger certaines failles de sécurité sur des téléphones abandonnés par leur fabricant.



Assez curieusement, pendant les premiers jours, j'avais un certain lag dans l'utilisation du téléphone (moins fluide qu'en Android 10), mais ça c'est réglé au fil du temps (comme s'il faisait de l'optimisation à la volée au fur et à mesure que j'utilise mes applications.)



Donc oui, le passage d'Android 10 à 11 est globablement positif, pour moi le plus gros point étant la possibilité de pour Google de continuer à mettre à jour Android même si le fabricant ne fait plus de mises à jour.



(Attention, il semble que Samsung ait fait de la grosse merde avec Android 11 en mettant en place un tueur d'applications encore plus débile que les précédents et qui pose de nombreux problèmes.)

?6Aa5Qw