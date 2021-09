- Le jeu "Haven Park" version native Linux : 38 fps.

- "Haven Park" version Windows (DirectX11) tournant dans Wine : 118 fps.

Rendu visuel strictement identique.



Je fatigue. /o\

Je suis vraiment déçu de la qualité de portage de la majorité des jeux sous Linux. Et ce n'est pas une question de gros studio ou petit studio. Borderlands 2 sur Steam, c'est le même topo: environ 20 fps pour la version Linux malgré une RTX3070 (probablement parce que le jeu est en OpenGL et non Vulkan). Et en passant à la version Windows: Non seulement c'est parfaitement fluide, mais ils ont ajouté du contenu qui reste absent de la version Linux.

Certains font des efforts: Chapeau à 4AGames qui a fait une version Linux de Metro Exodus pas au rabais du tout.