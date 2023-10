đŸ§‘â€đŸ’»ïž J'ai un accĂšs internet fibre via une Livebox d'Orange (marque Sosh). L'application Android LiveBox d'Orange est potable : Elle permet par exemple de voir les Ă©quipements connectĂ©s et dĂ©terminer des plages autorisĂ©es.đŸ€š Et ce soir en lançant l'application LiveBox, elle me propose une nouvelle application : MySosh.Essayons. On passera sur le fait que cette nouvelle application est totalement inutile (elle est purement commerciale - pour vendre de nouveaux services - et ne permet pas de faire tout ce que fait l'ancienne appli). Mais mon grief n'est pas lĂ .🙄 Au lancement, j'ai bien sĂ»r dĂ» accepter les nouvelles conditions d'utilisation.J'ai bien sĂ»r dĂ©cochĂ© ces 3 options : https://sebsauvage.net/galerie/photos/Bordel/Orange-Sosh/_pr%C3%A9f%C3%A9rences.png Et puis j'ai failli rater la case "Voir nos partenaires".đŸ€·â€â™‚ïž Alors bien sĂ»r, presque tous les sites web utilisent des cookies tiers. Plus ou moins. Une fois je suis tombĂ© sur une page monstrueuse avec des requĂȘtes vers plus 150 sites tiers. Ces sites veulent partager avec un maximum de monde pour gagner un maximum de fric avec vos donnĂ©es. Je ne suis pas surpris qu'Orange souhaite faire de mĂȘme.☝ Mais en ouvrant la liste des "partenaires" d'Orange, c'est le musĂ©e des horreurs.Heureusement on peut tout dĂ©cocher d'un coup, mais - je vous le demande - QUEL ESPRIT MALADE A BESOIN DE PARTAGER LES DONNÉES DE SES CLIENTS AVEC AUTANT DE MONDE ???? 😡(Oui, je me suis fait chier Ă faire 93 captures d'Ă©cran. Oui on approche le MILLIER de "partenaires".)🧐 SÉRIEUSEMENT, ORANGE ??? Mais enfin, vous avez complĂštement perdu la boule ? Qu'est-ce qui ne va pas, chez vous ? Faites soigner tout votre management : À ce niveau lĂ , c'est maladif, vraiment.😒 Remarquez maintenant que j'ai vu cette monstruositĂ© que vous avez essayĂ© de planquer, ça me donne une idĂ©e sur le pognon que vous espĂ©rez tirer de mes donnĂ©es personnelles. Et donc la prochaine fois que je changerai de FAI, j'essaierai de ne pas revenir chez vous. Et d'Ă©viter la totalitĂ© de vos services (Heureusement mon mail n'est pas chez vous, je n'ose pas imaginer ce que vous en faites.)La confiance, ça se mĂ©rite. Et ça ne se gagne pas en essayant de masquer le fait que vous voulez partager mes donnĂ©es avec un bon MILLIER d'entreprises.Avec Orange, la merdification douce, c'est maintenant.