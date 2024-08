Je me suis mis au jeu Shapez 2 (qu'un internaute m'a offert 💙). C'est un jeu d'usine : On vous demande de fabriquer des pièces (à la complexité croissante) et vous devez concevoir des usines pour les fabriquer.(Page Steam : https://store.steampowered.com/app/2162800/shapez_2/ Je suis de l'avis de CanardPC ( [Article abonné] https://www.canardpc.com/jeu-video/en-chantier/shapez-2/ ) : Pour un jeu qui est encore en early-access, le polish est déjà nickel.Le début du jeu est un peu déroutant (le temps de s'habituer), mais ensuite ça roule : C'est beau, ça se prend très bien en main, l'interface utilisateur est une merveille, les tutoriels (en français) sont clairs, détaillés et ne vous noient pas d'information, et on a une impression de progression.On peut choisir de suivre la mission principal ou passer du temps sur des objectifs secondaires.L'UI du jeu permet facilement de faire des "undo" en cas d'erreur. On peut carrément copier-coller des zones entières d'usine facilement (avec même miroir et rotation de la copie) ou se faire une bibliothèque de "morceaux" d'usine prêts à l'emploi. La liaison des tapis roulants est hyper facile. Et même la gestion de la superposition des tapis est aisée.Bref, l'interface a été conçue pour qu'il y ait le moins de friction possible pour l'utilisateur. C'est un superbe travail.Au niveau du gameplay, on débloque peu à peu de nouvelles fonctionnalités : tapis roulants superposé ou plus rapides, platefomes (permettant d'étendre l'usine), tuyaux et liquides, câbles, signaux, panneaux, trieurs, portes logiques... je n'ai pas encore tout débloqué mais les possibilités semblent assez étendues (d'autant que cela peut encore évoluer vu qu'on est en early access).Alors bien sûr ça n'aura pas l'ampleur d'un Satisfactory, mais ça reste un jeu magnifiquement réalisé, très tranquille, sans timing, où on peut prendre son temps.Et ils ont une version Linux native. 👌