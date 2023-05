Je vous avais parlé de DeltaChat ( https://sebsauvage.net/links/?1NB0bQ ) que j'utilise sur Android, mais je ne l'avais pas vraiment testé sur PC. C'est super simple:1) J'installe DeltaChat sur PC et je lance.2) Sur Android je fais "Ajouter un deuxième appareil"3) Je montre le QR-Code à la webcam du PC.Et pouf, DeltaChat est configuré sur PC avec tout mon historique de conservations. Nickel.Et le fait de l'avoir sur PC et téléphone fait que je peux facilement transférer du texte et des fichiers entre téléphone et PC. (Sur Android : Partager vers > DeltaChat et pour je récupère sur PC.)(Oui je connais KDEConnect, mais DeltaChat marche très bien pour ça aussi, et j'ai moins de problèmes de connexion qu'avec KDEConnect. 😉 )