En France, à partir du 15 octobre va commencer la campagne de vaccination gratuite Covid et grippe. Il vous suffit de contacter votre pharmacie pour prendre rendez-vous.

Et si vous êtes une personne exposée, il y a aussi un nouveau variant du mpox qui circule. Un nouveau vaccin est recommandé même si vous avez eu celui du premier, et il est gratuit. Contactez le CeGIDD de votre département.



La grippe tue (surtout les plus de 50 ans). Le Covid tue et invalide. Protégez-vous, protégez les autres. (Si vous pouvez vous faire vacciner, bien sûr.)



EDIT: Ah et je rappelle que si vous avez un ado, la vaccination contre le HPV est *gratuite* et permet d'éviter que des femmes meurent de cancer.