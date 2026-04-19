Microsoft 2001 : 😒✋ "Ou làlà faut pas utiliser la moindre ligne de code GPL, ça va tout contaminer vos projets ! Le Logiciel Libre est un cancer !"
Microsoft 2026 : 😊👉 "Utilise donc notre CoPilot biberonné à tout ce qui traîne sur GitHub pour coder ! T'inquiètes, frère, c'est safe ! "
Faut quand même un sacré niveau de foutage de gueule pour oser ce genre de pirouette, hein.
(Pour ceux qui n'ont pas la ref : https://www.theregister.com/2001/06/02/ballmer_linux_is_a_cancer/
)
Le fait que le code produit par les IAs vous mette juridiquement en danger, c'est quand même un gros point aveugle de toute la commu qui vibe-code.
C'est pas comme si on ignorait les conséquences du non-respect des licence (même Libres). Orange peut en témoigner (https://sebsauvage.net/links/?RWwF6A
).