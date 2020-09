Si je résume ce qui se passe sur cette machine HP à 1700 boules:

- la touche Ctrl de gauche qui la plupart du temps ne fonctionne pas.

- le ventilateur qui à bas régime fait du bruit, comme si quelque chose frottait.

- la prise casque qui ne marche si on enfonce vraiment à fond la prise jack.

- le BIOS/EFI de merde avec les chemins EFI codés en dur pour Windows.

- le câble d'alim fourni déjà foutu, il a fallu en recommander un.

- une colonne verticale de touches du pavés numérique (touches *963.) qui se mettent à ne plus fonctionner de manière erratique.



Ne jamais acheter HP.

À côté de ça, j'ai mon Asus perso à 400€, bien plus vieux, et qui marche de manière absolument nickel.

