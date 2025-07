Cela faisait probablement plus d'un an que je n'avais pas touché à RimWorld (un jeu qui est dans mon TOP 6 des jeux vidéo).J'y ai replongé à l'occasion de la sortie de la version 1.6 et de son nouveau DLC "Odyssey" (oui, c'est le seul jeu dont j'ai acheté *tous* les DLC).Cette nouvelle version et ses 5 DLC ajoutent vraiment des tonnes de contenu au jeu, de multiples quêtes supplémentaires et des évolutions QOL (Quality Of Life) vraiment bienvenues. J'ai énormément plaisir à rejouer.J'ai à peine commencé une nouvelle partie qu'il se passe des trucs de fou. On se retrouve avec un jeu bien plus vaste et riche en évènements que le jeu original. On y trouve entre autres :- Des amélioration QOL (Quelques exemples : Un clic pour miner une veine entière de minerais ; Un clic pour nettoyer entièrement une pièce ; Les caravanes peuvent faire une halte temporaire ; Il y a une barre de recherche rapide pour retrouver n'importe quoi à partir du nom, par exemple pour retrouver ce fusil super-rare dans votre stock, etc.)- Performances du jeu améliorées.- Des tonnes d'ajouts (plein de nouveaux animaux, technologies, meubles et équipement, armes, par exemple des drones)- Un générateur de carte retravaillé et plus diversifié.- (avec les DLC) De nouveaux biomes.- La possibilité de construire un vaisseau spatial pour explorer la planète ou les stations en orbite.- De nouvelles musiques.- De nombreuses nouvelles quêtes, très variées.- Des ruines, des colonies désertées et stations spatiales abandonnées à explorer.- Des tas de choses que je n'avais pas vues (Les livres, que les colons peuvent lire pour s'améliorer dans divers domaines, avec la possibilité d'acheter/vendre les livres, se constituer des bibliothèques...) et toujours le soucis du détail : Les traces de pas dans la neige, la buée qui sort de la bouche des personnages par temps froid, les surfaces d'eau qui peuvent geler en hiver...Le mélange avec les DLC donne des choses étonnantes : Royalty avec son système de noblesse et pouvoirs psychiques (et l'impact sur les relations avec les autres factions), Ideology (le système de religions), Anomaly qui ajoute une touche Lovecraftienne au jeu, Biotech pour les manipulations génétiques et enfin Odyssey pour la fabrication de vaisseau, le voyage et l'exploration.RimWorld a fantastiquement évolué depuis ses débuts. Certes le jeu (et ses DLC) ne sont pas donnés, mais vu le nombre d'heure qu'on peut passer dedans, je maintiens que ça reste l'un des jeux les plus rentables existants. Et la rejouabilité est énorme. (Est-ce que ça veut dire qu'il risque de vous bouffer votre temps ? Absolument, oui !)(Si vous n'avez pas les moyens ou que vous voulez juste essayer, n'hésitez pas à me demander pour que je vous envoie une copie.)Pour l'occasion, ma page sur RimWorld méritera un rafraichissement !