Petit rappel sur l'application wormhole : Elle permet de transférer un fichier ou un répertoire d'une machine à une autre. Si les deux machines sont sur le même réseau local, le transfer est direct, sinon ça passe par un relai. Et c'est chiffré de bout en bout.
Il suffit d'installer le paquet "magic-wormhole" (sudo apt install magic-wormhole)
J'ai eu la bonne surprise constater que pour Debian et ses dérivées (Ubuntu, Linux Mint...) ça utilise par défaut un relai chez Debian. Et j'ai eu du 20 Mo/seconde, ce qui n'est vraiment pas trop mal.
⬆️ Pour envoyer: wormhole send <nomdufichier>
Cela va afficher un code du genre "61-applicant-aztec".
⬇️ Pour réceptionner : wormhole receive <code>
(Exemple: wormhole receive 61-applicant-aztec)
et c'est tout.
Le code n'est valide que tant que l'expéditeur est actif. Ce code devient invalide dès la fin du transfer (ou si vous pressez CTRL+C pour interrompre l'expéditeur).
🟡 Notez que sous Android, vous pouvez prendre l'application : https://apt.izzysoft.de/fdroid/index/apk/eu.heili.wormhole
Dans la configuration :
- RendezVous : laissez la valeur par défaut.
- Transit : Entrez tcp://magic-wormhole-transit.debian.net:4001
🟡 Sous le gestionnaire de fichiers Nemo (dans Linux Mint Cinnamon), on peut se faire un raccourci dans le menu contextuel.
Créez le fichier ~/.local/share/nemo/actions/wormhole-send.nemo_action contenant:
[Nemo Action]
Name=📦 Envoyer via wormhole
Exec=wormhole send %F
Selection=s
Extensions=any
Quote=double
Dependencies=wormhole
Terminal=true
puis relancez Nemo (nemo --quit && nemo &)
Vous pouvez alors faire un clic-droit sur un fichier ou un répertoire pour l'envoyer avec Wormhole.