La tristesse de constater que les GAFAM et les opérateurs téléphoniques font tellement de la merde que la délivrance des messages dans Signal est désormais plus fiable que les SMS ou les emails. Groumpf.

(En je ne vous parle même pas de la protection de la vie privée, hein, puisque les opérateurs ont accès au contenu des SMS et qu'on sait que Google met son nez dans le contenu de vos mails.)