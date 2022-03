Je suis toujours fan de Linux Mint (base Debian/Ubuntu) parce que j'y suis habitué et à cause des choix qui y sont faits, mais j'ai testé un peu dans des VM: Fedora (sur base RedHat) et Manjaro (sur base Arch). Pour un desktop, ces distributions ont vraiment fait un travail remarquable, je suis impressionné. Elles sont largement plus intuitives et pratiques que Windows 10, même avec un Gnome 4 qui pourtant casse les codes du bureau traditionnel.Windows n'est désormais ni le plus intuitif, ni le plus efficace, ni le plus léger, ni le plus beau, ni le plus rapide.➡️ ➡️ ➡️ Au niveau desktop, ces distributions, c'est vraiment l'excellence.Windows n'a vraiment *plus* *rien* pour lui, si ce n'est la compatibilité avec certaines applications ou périphériques. Et si on ajoute : Les problèmes de sécurité, les patchs de sécurité publiés à retard, les patchs à problème, la consommation effarante de ressources système, le pillage systématique de votre vie privée, les dark patterns à répétition, l'hostilité globale du système vis-à-vis de l'utilisateur et de ses choix, la pollution continuelle par des popups, l'affichage de publicités et les blocages de Windows 11 par rapport au matériel, il n'y a décidément plus de raisons de rester sous Windows.Notes techniques: Je ne passerai pas encore sous Fedora ou Manjaro, mais il y a des choses qui m'ont énormément plus dans les choix qui ont été faits :- Cela faisait longtemps que je n'avais pas essayé Gnome. Gnome 4 est très agréable à utiliser. (Et encore, je n'ai pas testé les dernières excellentes versions de KDE.)- Les panneaux de configuration du système regroupent beaucoup plus de choses qu'avant, et sont à des années lumière de Windows (qui est totalement imbitable et labyrinthique).- Fedora a l'intelligence de faire des choix par défaut très censés: activer la compression btrfs, mettre /tmp en tmpfs, etc.- L'installeur de Fedora prend bien en compte (et affiche clairement) non seulement les partitions, mais aussi les volumes btrfs. (C'est mieux que l'installeur de Mint).- Manjaro fournit des outils 100% graphiques, mais aussi un panneau de configuration complet en terminal.- (un peu déçu par le système de mise à jour de Fedora qui se fait "à la Windows": vous bloquer l'ordinateur pendant quelques minutes quand vous l'éteignez. Mais ce comportement est heureusement configurable).(PS: Pourquoi pas Ubuntu ? J'ai largué Ubuntu juste à cause de leur obsession pour les snaps.)PS: On me fait remarquer qu'il y a aussi Steam et les jeux. Je les incluais dans "certaines applications". Ceci étant dit, cela fait plusieurs années que je suis sous Linux avec Steam, et je peux jouer à pratiquement tous les jeux Windows, et pas que des "petits" : Control, Quantum Break, Dishonored 2, Spyro Reignited Trilogy, Supraland, Mirrors' Edge Catalyst, Tomb Raider, Prey...Le plus souvent, ce sont les jeux avec des anti-cheats qui posent problème, à cause de leur comportement de rootkit (Dont je ne voudrais de toute manière pas non plus sous Windows).Dans mon expérience personnelle, j'ai plus de 80% des jeux Windows qui tournent sous Linux.Et c'est sans compter les jeux qui ont des versions natives Linux (Bioshock Infinite, Metro Exodus, Alien Isolation, Amnesia, Hitman, The Long Dark, Outlast, Shadow Warrior, Superhot...)PS : Il faudra aussi que je jette un coup d'oeil à d'autres distrubutions, comme Pop! OS : https://restez-curieux.ovh/2022/01/31/pop-os-la-distribution-de-system76/ C'est vraiment chouette d'avoir le choix sur les distributions, avec leur manière de packager les logiciels, les différents environnements de bureau.