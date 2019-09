(Je suis chiant avec RimWorld, hein ?)Quand je vous dis qu'il arrive toujours plein de trucs dans ce jeu:AprĂšs des jours et des jours de pluies toxiques, pratiquement toutes les plantes et arbres ont crevĂ© sur l'ensemble la map, et toute la faune est morte. Il y a des cadavres et des squelettes d'animaux partout. Spectacle de dĂ©solation đŸ˜±J'ai pu Ă©viter une intoxication de mes colons en limitant les sorties au strict nĂ©cessaire, et en faisant des roulements. Heureusement que j'avais quelques bassins hydroponiques pour faire pousser en intĂ©rieur de quoi manger. On a Ă©vitĂ© la famine de justesse.Par contre, je ne savais pas que les Wargs ne mangent *que* de la viande: Plus de faune, donc plus de viande, donc mon Warg apprivoisĂ© est mort de faim 😱Dommage parce que les Wargs, c'est ultra-balaise comme bestiole. (Et puis du coup j'ai un colon qui dĂ©prime parce que son animal de compagnie est mort. )J'aurais peut-ĂȘtre dĂ» sacrifier un des labradors pour nourrir le Warg ?Tout est possible dans RimWorld, mĂȘme les trucs les plus gores, comme donner tes prisonniers Ă bouffer Ă tes colons (aprĂšs avoir prĂ©levĂ©s quelques organes pour les greffer, bien sĂ»r, faut pas gĂącher !) ou les transformer en croquettes pour animaux. Ou mĂȘme faire des fauteuils en peau humaine. đŸ˜Bon sinon je devrais ĂȘtre en train de dormir, il est presque 2 heures du matin.La drogue, c'est mal.(Et si vous ne connaissez pas encore ce jeu: https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=rimworld