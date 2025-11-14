Depuis que j'ai mis en route mon NAS (https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=nas
) mon petit Raspbery Pi 3B+ dormait dans un coin. Je me suis décidé à le remettre en route et d'installer DietPi dessus. En quelques minutes j'avais un système Debian prêt à l'emploi, avec 22 Go de libre sur la microSD.
(Je trouve assez fou qu'avec DietPi le Raspberry démarre en 13 secondes.)
Et puis comme je ne savais pas quoi en faire, quelqu'un m'a suggéré Pi-Hole. Histoire de ne pas mourrir bête, je l'ai installé et mis ma liste de blocage (https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=dns-blocklist
). L'interface web de Pi-Hole est vraiment très sympa et réactive.
Alors bien sûr ça me bloque toutes les publicités/trackers sur le réseau local, mais je n'avais pas réalisé que Pi-Hole agit aussi comme un cache DNS. Et assez agressif. Et ça tombe bien, un cache DNS local c'est ce que je voulais mettre en place. Et il marche magnifiquement bien : Plus de 70% des requêtes tombent dans le cache.
Et quand c'est le cache qui répond, la réponse est de l'ordre de quelques *micro*-secondes au lieu de plusieurs dizaines de milli-secondes si la requête sort vraiment. Conséquences: Toutes les machines du réseau local on les pages web qui se chargent légèrement plus vite.
C'est nickel 👌
Addendum : Je sais que de nos jours bouffer des giga-octets de RAM pour afficher un bout de texte paraît normal, mais quand je vois que sur le Raspberry le système d'exploitation + serveur ssh + serveurs DHCP et DNS + interface web de Pi-Hole ne consomment que... 130 Méga-octets de RAM, je trouve ça merveilleux.