Si vous me suivez, vous savez que je bannis de mon téléphone les applications GPS qui nécessitent une connexion (GoogleMaps, Waze et autres). Non seulement parce que j'ai un abonnement sans data, mais aussi parce que ces applications sont inutilement intrusives. "Creepy" est un qualificatif plus juste, en fait. Je n'utilise donc que des applications GPS hors-ligne (dont les cartes sont stockées dans le téléphone : https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=gps-android Aussi bizarre que ça puisse paraître, je garde plusieurs applications GPS hors-ligne sur mon téléphone (pour différentes raisons) :- MagicEarth parce qu'il a une des meilleures recherches hors-ligne et que la navigation en voiture est bien faite (bon affichage et bonnes indications ; et comme OsmAnd il a les radars fixes).- OrganicMaps parce qu'il est sympa à utiliser à pied (par exemple en ville) et qu'il affiche de manière bien visible les POI aux alentours.- OsmAnd parce que c'est le seul à afficher l'intégralité des données OSM (qui du coup sont bien plus détaillées que les autres) et l'enregistrement GPX marche très bien.- Mapy.cz car c'est le seul à fonctionner sur l'écran de ma voiture (compatible AndroidAuto) au contraire des précédents.Les moins de chaque application :- MagicEarth à pied n'est pas super (et il n'est pas compatible AndroidAuto).- L'affichage d'OrganicMaps n'est pas terrible en mode navigation voiture (et il n'est pas compatible AndroidAuto).- OmsAnd consomme beaucoup de CPU et de batterie (et il n'est pas compatible AndroidAuto).- Mapy.cz a une recherche hors-ligne absolument catastrophique (oui, pire que celle d'OsmAnd) et les favoris sont forcément synchronisés chez l'éditeur :-(Aucune application ne fait à 100% ce que je veux, du coup me voilà avec 4 applications GPS sur mon téléphone ^^(À noter que la dernière version de Mapy.cz a fait un truc très intelligent sur la navigation voiture qui rend les intersections bien plus lisibles que sur les autres GPS. L'affichage des intersections est même encore plus lisible que dans MagicEarth.)