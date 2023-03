Je n'avais jamais vraiment testé le chiffrement de clés USB sous Linux avec LUKS, mais ça marche très bien et c'est vraiment très simple d'utilisation.- Formattage de la clé : Il suffit de cocher la case "LUKS" et d'entrer un mot de passe.- Utilisation: Vous branchez la clé, il vous demande automatiquement le mot de passe.On ne peut pas faire plus simple.Vous pouvez même optionnellement demander à Linux de mémoriser la clé. Ainsi lors des branchements suivants vous n'aurez même plus à entrer le mot de passe. Vous branchez juste la clé et l'utilisez, avec la tranquillité d'esprit de savoir que personne ne pourra vous piquer les données si la clé est volée.L'avantage aussi est que le chiffrement est solide, et ne dépend pas d'une solution foireuse inventée par les fabricants de clés (qui se trouvent généralement être bourrées de failles de sécurité, ou nécessiter un logiciel à la con).Là, vous pouvez chiffrer absolument n'importe quelle clé USB ou disque externe, même si le fabricant n'a rien prévu.Mais bien entendu, cela ne fonctionne que sous Linux.(Si vous voulez un chiffrement compatible Linux et Windows, prenez VeraCrypt ( https://veracrypt.fr/ ).