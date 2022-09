🚗 Discussion sur les voitures.

Mec: "Oh làlà ma <grosse cylindrée> me coûte cher en essence, il faut que je change de voiture."

Moi: "Pourquoi pas une Sandero GPL ? C'est très bien équipé et c'est l'une des voitures thermiques les moins chères au kilomètre."



Il n'a pas réagit comme si la voiture ne lui *plaisait* pas ou ne lui *convenait* pas. J'ai lu sur son visage que ça serait carrément une HONTE de conduire une Sandero.

LES MECS, il faut vraiment revoir votre rapport à la voiture, c'est plus possible là. 😑

Je trouve absolument *consternant* que tant que mecs aient besoin d'une grosse voiture pour afficher leur status social et/ou leur virilité.

(Mais du coup je comprend mieux l'épidémie de SUV.)