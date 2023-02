Si depuis quelques jours vous avez des problèmes pour accéder à votre boîte mail en @free.fr avec l'erreur "mot de passe incorrect", surtout si vous avez une très ancienne boîte mail qui date de l'époque du RTC, c'est que Free a bloqué votre compte. Oui comme ça, sans prévenir personne, juste parce que votre adresse IP ne leur revient pas (typiquement si vous utilisez un VPN).Comment débloquer ?Cette page contient les instructions : https://postmaster.free.fr/comptescompromis.html En particulier cette page : https://subscribe.free.fr/mail/recupcompte.pl ...qui ne marchera pas si vous avez un ancien compte @free.fr. Dans ce cas, il faut écrire à abuse@proxad.net et demander un déblocage manuel du compte. (Qui se rebloquera immédiatement si vous utilisez encore une IP qui ne leur plaît pas.)La fatigue.Je peux *comprendre* la raison de ce choix, mais peut-être que ça aurait été bien de *prévenir* les utilisateurs, non ?Donc en résumé : Fuyez les boîtes mail Free, dépéchez-vous d'ouvrir un mail ailleurs, et transférez-y tout votre mail (si vous connectez vos deux comptes dans Thunderbird, il suffit de glisser-déposer les mails pour les transférer d'une boîte à l'autre). Et pensez-bien à changer votre adresse email sur tous les sites où vous vous êtes inscrit⋅e avec.