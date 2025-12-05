Ça devient n'importe quoi mon envie d'acheter des jeux vidéos.

Non seulement j'achète des jeux auxquel j'ai envie de jouer alors que je n'ai carrément pas le temps ET l'énergie (et que mon backlog se remplit plus vite qu'un backlogs de tickets un vendredi après-midi), mais en plus maintenant j'ai envie d'acheter des jeux rien que pour encourager les studios indés qui font des choses originales ou qui se donnent vraiment du mal.

Va falloir que ça cesse.



Genre j'ai envie d'acheter Vintage Story parce qu'ils font un boulot formidable dans un très bon esprit (lisez leur page d'accueil), mais je sais que je n'arriverai pas à grinder le jeu.

No Man's Sky parce qu'ils se sont vraiment donné du mal pour corriger et qu'ils continuent à faire des mises à jour même 9 ans après la sortie du jeu.

Ou encore Necesse parce qu'ils bossent dur, ajoutent plein de contenu et font l'effort de faire une version Linux. Ah zut je l'ai déjà acheté.