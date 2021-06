« Je vais faire un thread et le garder sous le coude parce que j'en ai marre de me répéter. »

Bah non.

Si vous avez quelque chose d'intéressant à développer, FAITES UN BLOG, PURÉE. Pas un foutu thread sur Twitter:

- mal écrit et déformé parce que vous avez dû vous contraindre à découper votre message en blocs de 280 caractères.

- chiant à lire parce que découpé.

- qui ne s'affiche pas toujours en entier.

- mélangé avec les réponses.

- qui nécessite de se bouffer une chiée de Javascript pour être lu.

- qui oblige à laisser des traces chez un GAFAM pour être lu.

- soumis à l'arbitraire d'un GAFAM, donc qui peut disparaître n'importe quand si un internaute décide de signaler le contenu.

- impossible à archiver à cause du javascript (ni archive.org, ni Wallabag)



Sur votre blog à vous:

- vous aurez le temps de rédiger, développer et mettre en forme votre pensée.

- vous pouvez venir la modifier/corriger/compléter à tout moment.

- vous n'êtes pas soumis⋅e à la censure arbitraire de Twitter.

