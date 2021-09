Oui je vous bassine régulièrement avec les clips d'OK GO, mais je les remets pour avoir les liens sous la main, et faire découvrir ces clips complètement dingues à ceux qui ne connaissent pas. Un de leurs clips a même été acheté par un musée d'art moderne (le fameux MoMa de New-York a acheté le clip "This too shall pass")."This too shall pass", probablement leur clip le plus connu (il leur a fallu 85 prises avant d'y arriver !) - https://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w (et la version fanfare: https://www.youtube.com/watch?v=UJKythlXAIY "White Knuckles" - https://www.youtube.com/watch?v=nHlJODYBLKs "Needing getting" - https://www.youtube.com/watch?v=MejbOFk7H6c "I won't let you down" - https://www.youtube.com/watch?v=u1ZB_rGFyeU "Upside Down & Inside Out" - https://www.youtube.com/watch?v=LWGJA9i18Co "The Writing's On the Wall" - https://www.youtube.com/watch?v=oL3qDpubXU8 "The One Moment" - https://www.youtube.com/watch?v=QvW61K2s0tA Le terriblement élégant "Skyscrapers" - https://www.youtube.com/watch?v=Rb4lgOiHBZo "End Love" (avec peu de moyens, mais beaucoup de patience) - https://www.youtube.com/watch?v=V2fpgpanZAw "All is not lost" - https://www.youtube.com/watch?v=ur-y7oOto14 Et ils ont refait le générique du Muppet Show, avec un clin d'oeil à leurs anciens clips : https://www.youtube.com/watch?v=oiMZa8flyYY