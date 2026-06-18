Je maintiens que toutes ces boîtes (Google, Microsoft...) sont globalement très médiocres.

Elles sont capables de vous demander 200 fois par jour la même page, mais continuent d'afficher dans leurs résultats des pages supprimées il y a PLUSIEURS ANNÉES (et qui font un 404) (En recherchant "sebsauvage" sur un des moteurs dérivés de Bing, je tombe sur un résultat en 6ième position pointant vers un de mes anciens sites qui n'existe plus).



Et maintenant elles vous vendent cette médiocrité extrudée sous forme d'IA. 🤷‍♂️