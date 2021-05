- Linux : est modulaire et libre.

- Google: Prend Linux pour en faire un gros monolithe sur lequel il a un contrôle totale: Android.

- Les fabricants de téléphone: Prennent ce gros monolithe, et tentent tant bien que mal de l'adapter et le bidouiller à leur sauce pour sortir une version pour leur téléphone (en faisant généralement de la merde).

- Google: Corrige des failles de sécurité dans son monolithe.

- Les fabricants: Ne mettent pas à jour parce que c'est très lourd, compliqué et coûteux de refaire les adaptations.

- Les utilisateurs: Se retrouvent avec des téléphones Android contenant de grosses failles de sécurité jamais corrigées.



Bravo Google, tu as réussi à transformer un système d'exploitation à l'origine fiable, sûr, modulaire et facile à mettre à jour en un gros blob moche, truffé de problèmes de sécurité et impossible à mettre à jour. Je n'appelle pas ça une réussite. C'est probablement le pire OS qui existe. Au moins Microsoft arrive à distribuer les correctifs de sécurité sur tous les Windows, peu importe le fabricant de l'ordinateur.

