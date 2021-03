SEO: « Hello, I'm looking for an opportunity to publish on sebsauvage.net an article with a do-follow link. The article will be unique, niche-oriented, non-promotional, and engaging to your audience. Please let me know what is your working conditions and prices, if possible? Thanks »

Ma réponse: « Hello. My price is 1 million euros. »

J'ai comme dans l'idée qu'ils ne vont pas me répondre 😄

