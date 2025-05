Bon, je change mon fusil d'épaule. Comme les bots des boîtes d'IA sont très cons (genre, ça : https://sebsauvage.net/links/?bTszKw ), je ne répond plus de 404 sur mon site.Si un client demande une page qui n'existe pas il *verra* une page 404, mais ça répondra du HTTP 200. Comme ça les bots seront contents, et ils pourront indexer bêtement ma stupide page 404 (qui en plus contient du blabla sans aucun sens) : https://sebsauvage.net/ma-page-404 (En effet d'après l'auteur d'Anubis, quand vous répondez 404, les bots insistent encore et encore : https://anubis.techaro.lol/docs/admin/configuration/custom-status-codes/