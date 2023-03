J'ai reçu mon imprimante laser Brother DCP-L2530DW. J'ai configuré le wifi.Et sans *rien* faire de plus, l'imprimante est apparue sous Linux et je peux imprimer direct.Ah oui, et sans rien faire de plus, je lance l'outils pour scanner des documents et il trouve immédiatement le scanner.VoilàCe n'est pas une légende.Ah oui et sous Android : Les applications Mopria Print Service et Mopria Scan ont immédiatement vu mon imprimante.Astuce: Quand vous voulez acheter une imprimante, prenez une imprimante à la norme Mopria : https://mopria.org/certified-products