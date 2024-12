- Overcooked 2- Dredge- Star Wars : Bounty Hunter- Tomber Raider Underworld- Call of Juares : GunslingerRappel : Si vous avez un compte GOG et aussi un compte Amazon Prime, vous pouvez régulièrement récupérer de nouveaux jeux gratuitement sur votre compte GOG (et aussi sur EPIC si vous avez un compte EPIC).Procédure pour GOG:1️⃣ connectez-vous sur votre compte GOG sur https://gog.com 2️⃣ connectez-vous avec votre compte AmazonPrime sur https://gaming.amazon.com 3️⃣ Cliquez sur "Free Games" dans Amazon Gaming.4️⃣ Repérez les jeux avec le logo GOG et cliquez dessus pour récupérer la clé GOG.