Je me note ça ici, pour l'argument: « Je rappelle à celles et ceux qui sont favorables au tracking StopCovid sur l'argument (classique) du "je n'ai rien à me reprocher" que ce n'est pas vous qui décidez de ce qu'on vous reproche... »Ça pourra re-servir.(source: https://mastodon.social/@gchocteau/104012898187984185