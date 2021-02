Je faisais les backups de mon téléphone avec un serveur ssh (qui tourne sur le téléphone). Manque de bol: Avec Android 11, les applications n'ont plus accès au répertoire Android/data (qui contient les fichiers de config/cache/travail de toutes les applications). (Je sais, c'est pour la sécurité). Du coup ma solution de backup tombe à l'eau. Et d'autres applications aussi (comme FolderSync).On peut encore passer par MTP pour tout tranférer, mais c'est lent comme la mort (Par MTP, ça met déjà 30 minutes rien que pour faire le tour des répertoires). Je hais MTP (j'ai l'impression de me répéter.)Quelqu'un m'a pointé un truc sympa: adbfs ( https://github.com/spion/adbfs-rootless Bon ça implique: 1) de passer le téléphone en mode développeur 2) d'activer le débogage USB 3) d'autoriser l'oridinateur à se connecter sur le téléphone 4) de compiler adbfs.Mais au final, ça fonctionne:mkdir mount./adbfs mountet on peut accéder à la racine de son téléphone pour tout sauvegarder. Ouf ! (bien sûr, vous n'avez pas le droit de tout modifier, faut pas rêver).