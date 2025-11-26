Shaare your links...
33628 links
Liens en vrac de sebsauvage
Home
Login
RSS Feed
ATOM Feed
Tag cloud
Picture wall
Daily
Links per page:
20
50
100
page 1 / 1
Microsoft
Windows
Les mises à jour de Windows 11 ça a l'air de bien de passer.
Les mises à jour de Windows 11 ça a l'air de bien de passer :
https://www.it-connect.fr/ce-bug-windows-11-24h2-rend-inutilisable-le-menu-demarrer-et-la-barre-des-taches/
https://www.it-connect.fr/windows-11-ignore-votre-strategie-windows-update-et-redemarre-sans-prevenir-que-se-passe-t-il/
2025-11-26 11:44:21
?FRtosA
Links per page:
20
50
100
page 1 / 1
Shaarli 0.0.41 beta modifiée - 2022-08-11
- The personal, minimalist, super-fast, no-database delicious clone. By
sebsauvage.net
. Theme by
idleman.fr
. I'm on
Mastodon
.
shelter.moe