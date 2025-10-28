Tous les jours quand j'ouvre ma session Window 11 sur le PC du boulot :



"Adobe Updater

Error : Empty OnDemand ID value".



Alors:

1) Il n'y a aucune FUCKING raison pour que chaque petit logiciel sur ma machine lance, de son côté, son petit updater (Firefox, je te regarde).

Ah oui pardon OS de merde.



2) CECI N'EST PAS UN MESSAGE D'ERREUR CORRECT, PURIN 🤬

Apprenez à faire une gestion d'erreur correcte et à écrire des messages d'erreur utiles.

Y'a plus personne qui a appris les bases ???