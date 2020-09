Arch n'est pas ma distro de prédilection, mais s'il y a une chose qu'il faut rendre à cette communauté, c'est l'excellente qualité de son Wiki.Et par là, j'entends particulièrement des cas concrets, basés sur l'expérience de personnes qui ont mis les mains dans le cambouis, et pas juste "il paraît qu'il faut faire ça".Exemple 1 : L'option "compress-force" de btrfs.Tu lis partout: "cépabien faut pas l'utiliser", mais sans réel argument concret.Sur le wiki d'Arch: "On a testé empiriquement, sur de vrais systèmes, et ça donne une amélioration de 10% par rapport "compress" seul."Exemple 2 : Le Wiki d'Arch a pratiquement été le seul à m'expliquer la raison pour laquelle certaines machines HP refusaient de booter malgré un bootloader EFI correctement installé (cf. mon râlage: https://sebsauvage.net/links/?zKvuFQ Donc, big up 👍 à toute la communauté Arch.Leur Wiki est une source d'information précieuse pour certains problèmes pas très courants sous Linux.