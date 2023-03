Et voilà... j'ai terminé Industria.C'est un FPS post-apocalyptique où vous essayez de retrouver votre amour à travers des villes désertées et occupées par des robots tueurs, et de comprendre enfin ce qui s'est passé. De l'exploration, quelques puzzles et du combat. Mais pas trop. Ce n'est pas un Borderland où vous allez mitrailler à tout bout de champ: Comme Metro, vous allez compter vos balles. C'est un peu frustrant, mais cela ajoute de la tension au jeu. Le combat n'est de toute manière pas le sujet du jeu.Si le gameplay est classique et le level design sans grande surprise, il y a une chose qu'on apprécie : L'univers qu'ils ont créé pour ce jeu, et surtout l'environnement qui transpire l'amour du travail bien fait. Que ce soit au niveau de la modélisation, de l'imagination, des textures ou des lumières, c'est fait avec grand soin. Parcourir ces villes désertées est un régal, et certaines vues sont du niveau d'un Dishonored 2, et ce n'est pas peu dire ! On sent également l'influence de Half-Life 2 (c'est sans doute pour ça qu'ils le remercient dans les crédits) ou Bioshock et on remarquera les petits clins d'œils aux SCP. Ces références ne sont pas mentionnées ici comme un reproche, bien au contraire ! C'est dire les bonnes influences qui ont nourri la création de cet univers.Le jeu est également servi par un voice acting de très grande qualité.Bref... Si Industria ne révolutionne pas le genre et qu'on reste un peu sur notre faim concernant l'histoire, c'est une œuvre d'amour qui vous plongera dans un univers réalisé avec soin, et il saura vous faire peur (oh bon sang entendre le grincement de ces satanés robots alors que vous êtes dans un immeuble sans lumière et que la batterie de votre lampe de poche s'amenuise...). Vous aurez droit à quelques beaux jump-scares. 😉(Le jeu est à 1,14€ en ce moment sur instant-gaming.com)PS: C'est un jeu Windows, mais il tourne sans problème sous Linux dans Proton/Steam. Il fonctionne en Direct X 11 ou 12 (au choix). J'ai joué en DirectX 12 sans problème.