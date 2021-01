Le gros fail du jour: https://jordan-shared.medium.com/after-spending-over-57-million-on-facebook-ads-they-kicked-me-and-my-pages-off-without-warning-c6d7e611b01c Quand tu bases toute ta communication sur Facebook exclusivement au point d'y balancer 57 MILLIONS DE DOLLARS. Et que Facebook te coupe les ponts du jour au lendemain.Si votre business et vos contacts ne dépendent que d'un GAFAM, c'est une connerie.Et ce n'est pas la première boîte à voir son business totalement ruiné par la décision unilatérale d'un de ces gros robots sans tête.Ce qui est marrant, c'est que Facebook fait comme Google: Il bloque votre compte et vous répond: "Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas vous dire pourquoi on a désactivé votre compte. Pour plus d'information, lisez les conditions d'utilisation.".Les GAFAM étant des GAFAM, quoi.Et justement, ces brusques claques dans la gueule des annonceurs, ça semble se multiplier ces derniers temps, aussi bien chez Google que chez Facebook. Et ce n'est sans doute pas un hasard.Mon avis sur le sujet, pour ce que ça vaut : Malgré les milliards qu'ils brassent, ni Google ni Facebook ne sont rentables sur le long terme, parce qu'ils n'ont aucun vrai contrôle sur leur matière première: Les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est volatile. Ça se barre sur le premier tik-tok venu. Si vous n'avez plus d'utilisateurs à vendre aux annonceurs, votre business s'effondre. Alors pour colmater les fuites, à défaut d'un projet qui attire (plouf GoogleCircles), on rachète on rachète on rachète. On rachète des utilisateurs à coup de milliards. Et une fois rachetés, on les force à entrer dans le système historique (coucou WhatsApp, Occulus, Waze, Fitbit, Nest, YouTube... oui même YouTube a été racheté par Google afin d'assimiler ses utilisateurs. Ils ne l'ont pas créé). La liste est longue.Mais acheter à tour de bras des utilisateurs ou des services qui attirent, ça coûte très cher. Alors il faut rogner sur les coûts.Vous ne pouvez pas rogner sur vos utilisateurs: Ils n'ont déjà rien payé. Ah si vous pouvez rogner un peu sur les coûts d'exploitation (oh pouf GooglePhoto c'est plus illimité), essayer de vendre quelques services premium (YouTube Premium) ou fermer carrément les services rachetés (adieu Panoramio). Mais ça ne suffit pas. Loin de là.Alors vous rognez sur vos clients: Les annonceurs. Parce que c'est là qu'est l'argent. Vous leur coupez leurs comptes, vous leur dites qu'ils ont violé une des conditions d'utilisation parmi les 300 pages qu'elles contiennent. Comme ça, ça évite de les payer. Et pour éviter de vous justifier, vous invoquez la sécurité.Ça a l'air dégueulasse ce que je dis ? On en constate pourtant tous les symptômes: Comptes bloqués sans préavis et sans explication, annonceurs pas payés (ou services pas rendus), et pour seule réponse: "on peut pas vous dire pourquoi". Ça se répète, encore et encore. Chez les annonceurs, les sites web qui utilisent les services Google/Facebook, les développeurs d'applications. Coupe coupe coupe. Ça coupe un peu partout. Des petits et des plus gros. Mais de plus en plus de gros.Google et Facebook sont *tellement* désespérés que ces frères ennemis en sont même venus à pactiser en secret pour essayer de faire monter les enchères des annonceurs. C'est dire.Je pense qu'en réalité les GAFAM sont globalement assez mal. Surtout Google et Facebook qui sont en train de réaliser qu'ils ne contrôlent pas tant que ça leur matière première. La fête est finie, mais ils ont du mal à quitter la soirée. Ils se sont bien rincés, mais il ne reste qu'eux pour payer l'addition, et ils sentent qu'elle va être salée. Bonjour la gueule de bois.Microsoft ne se sent pas très bien, et hésite entre continuer à vendre du logiciel, faire du cloud, ou faire la même chose que Google, ou un peu de tout ça à la fois. Il ne sait pas sur quel pied danser, coincé entre Gros Google d'un côté (qu'il n'arrive pas à concurrencer) et Linux de l'autre (à défaut de pouvoir le concurrencer, il essaie de l'adopter, ce qui n'est pas si con).Apple vend encore un peu de matériel, toujours à des prix absurdement élevés, et essaie désespérément de se cramponner à sa position en fermant son matériel (visserie spécifique, connecteurs propriétaires, éléments collés non réparables, bootloaders verrouillés...) et dépense les sommes folles de son trésor de guerre en R&D démesurée (800 ingénieurs rien que pour l'appareil photo de l'iPhone) en espérant continuer à attirer l'Apple-fan avec un nouveau gadget. Mais c'est très tendu: Il s'est déjà fait dépasser par Samsung et Huawei, et même le petit Xiaomi est sur le point de le dépasser aussi.Amazon s'en fout, il vend tout et n'importe quoi. Des capotes, des ordinateurs, de la bouffe, des tondeuses. Peu importe, tant que ça se met dans un carton. Il faut juste se demander combien d'employés d'Amazon devront mourrir au travail avant que ça fasse une esclandre (mais quand t'es rincé de pognon à ce point, t'as beaucoup d'amis haut placés). Pas grave, il vendra des cercueils "AmazonBasics" en carton aussi, avec le sourire et une jolie étiquette "+ écologique !" tout en cramant des centaines de milliers de litres de gasoil pour envoyer ses conteneurs à l'autre bout du monde. Et personne n'a jamais été viré pour avoir choisi de mettre toute son infra logicielle chez AWS (le "cloud" d'Amazon): Bezos peut dormir tranquille. Pour le moment.Bref, ça sent pas bon au pays des GAFAM, et je n'ai sûrement pas envie de mettre mes données personnelles chez eux, parce que ça va être très moche quand ça va se casser la gueule.J'ai bien dit "quand" et pas "si". Remember MySpace, GeoCities et AltaVista. Pour ceux qui ont connu, ils paraissaient énormes et absolument indétrônables, mais ils ont disparu. Et c'était des pucerons face à ces mammouths. J'aime pas les mammouths: c'est gros, ça pue, ça voit pas plus loin que le bout de son nez, et ça vous marche sur la gueule pour aller brouter un brin d'herbe plus vert que celui d'à côté.Merci bien, je préfère aller nourrir et cajoler mes C.H.A.T.O.N.S.(ah oui, si vous n'avez pas capté la référence "CHATONS", je vous aide: https://chatons.org _______________________________________________________________________PS: Je commence à avoir quelques réactions, donc je complète ma tirade par quelques éléments:- Google est un moteur de recherche indétrônable ? Non. Déjà Google n'est pas un moteur de recherche. Ce n'est absolument pas leur activité principale. Google est une société de publicité. Son business est donc d'aider au mieux les annonceurs à cibler leur public, et pour ça Google a besoin d'établir un profil détaillé de chaque internaute. Il a plusieurs outils pour ça:- des outils pour webmasters inclus dans les pages web (GoogleAnalytics, GoogleTagManager, GoogleFonts, GoogleMaps, GoogleCDN...) ce qui permet à Google de suivre les internautes de page en page sur différents sites. Oui Google sait quelles pages de Doctissimo vous avez consultées.- un système d'exploitation pour téléphone (et sa suite de logiciels) pour mieux traquer les utilisateurs (activité, déplacements...) (d'ailleurs Google met des contraintes absolument énormes pour que tous les fabricants de téléphone y mettent toute la panoplie des outils Google, etc.),- un navigateur fortement inféodé aux serveurs et services Google (bloquez les IP Google et Chrome cesse de fonctionner).- des services Google "gratuits", comme GMail, Agenda, Photos, GoogleDrive, documents... ce qui permet d'avoir en main toutes les données privées des internautes.- un moteur de recherche pour connaître les centres d’intérêt des internautes.- divers services "gratuits" complémentaires qui permettent d'encore mieux vous suivre (GoogleDNS, etc.)- Des produits connectés complémentaires aux smartphones permettant de collecter des informations supplémentaires (enceinte GoogleHome, thermostat connecté Nest...)- etc.Tout cela n'a qu'un but: Mieux profiler les internautes afin de vendre des profils les plus précis possibles aux annonceurs. Aucune autre entreprise n'a la force de frappe de Google en regard de la quantité d'informations collectées, à part Facebook.Croyez bien qu'à l'instant où son business publicitaire périclitera, Google lâchera aussitôt son moteur de recherche. Pour Google, c'est juste un outils de profilage, pas un business en soit. Ce n'est pas une fin, juste un moyen parmis tant d'autres.- Microsoft est indétrônable et Linux ne "gagnera" jamais ? En fait Linux est déjà partout. Le TOP 500 des superordinateurs ? 100% Linux ! Pas un Windows.Les serveurs sur internet ? (web, mails, dns...) Du Linux pratiquement partout (voir du BSD, le "cousin" de Linux, très apprécié pour le réseau).Tous les GAFAM à part Microsoft ? à fond Linux et logiciel libre. Mais alors vraiment à fond.Ta box, ta montre connectée, ton bracelet fitness, ton téléphone, ta télé, les objets connectés... ? du Linux(Android, c'est du Linux. iOS (sur iPhone), c'est un dérivé de BSD. MacOSX est un dérivé de BSD aussi).Même Microsoft, dans son cloud Azure, vend plus d'instance Linux que d'instances Windows. Et même Microsoft utilise Linux (les mises à jour de WindowsUpdate sont distribuées par le CDN Akamai, lui aussi à fond Linux)En fait Linux est absolument partout, sauf sur votre machine de bureau. Mais bon... concrètement, Linux reste invisible.- Quand je dis que Google et Facebook VENDENT l'accès à des profils d'utilisateurs aux annonceurs, voici justement une copie d'écran de ce que propose Facebook: Il existe plusieurs "packs" pour accéder à des informations des profils utilisateurs, plus ou moins détaillées selon le prix que vous êtes prêt à y mettre: https://sebsauvage.net/galerie/photos/Bordel/20140129_facebook.png De son côté, Google interdit formellement de prendre et publier des captures d'écran de ses interfaces d'administation AdSense/AdWords, sous peine de vous voir banni de leur service définitivement. Google n'aime pas trop que les gens voient l'envers du décors.- On sait qu'Amazon exploite à fond les travailleurs de ses entrepôts, mais Amazon exploite aussi des travailleurs à travers le monde entier: Bien que cela ne soit pas très connu, Amazon est aussi le leader mondial de l'Uberisation des tâches dématérialisées avec son Amazon Mechanical Turk, un marché mondial de micro-tâches payées au lance-pierre. Les riches informaticiens de la Silicon Valley peuvent donc à peu de frais exploiter les masses laborieuses des pays pauvres pour entraîner leurs I.A. ( https://sebsauvage.net/links/?X8qk1g