Erreur "VirtualBox can't enable the AMD-V extension."
Si vous avez cette erreur dans VirtualBox sous Linux: 2026-05-22 16:45:54
?Hv9o-g
"VirtualBox can't enable the AMD-V extension. Please disable the KVM kernel extension, recompile your kernel and reboot (VERR_SVM_IN_USE).
Result Code: NS_ERROR_FAILURE (0X80004005)
Component: ConsoleWrap"
C'est probablement parce que vous avez des modules kvm lancés. Vérifier avec :
💻 lsmod | fgrep 'kvm|svm'
Pour arrêter les modules:
Quitter VirtualBox
💻 sudo systemctl stop libvirtd
💻 sudo systemctl stop virtlogd
💻 sudo rmmod kvm_amd kvm
Relancer VirtualBox.