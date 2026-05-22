Si vous avez cette erreur dans VirtualBox sous Linux:

"VirtualBox can't enable the AMD-V extension. Please disable the KVM kernel extension, recompile your kernel and reboot (VERR_SVM_IN_USE).

Result Code: NS_ERROR_FAILURE (0X80004005)

Component: ConsoleWrap"



C'est probablement parce que vous avez des modules kvm lancés. Vérifier avec :

💻 lsmod | fgrep 'kvm|svm'



Pour arrêter les modules:

Quitter VirtualBox

💻 sudo systemctl stop libvirtd

💻 sudo systemctl stop virtlogd

💻 sudo rmmod kvm_amd kvm

Relancer VirtualBox.