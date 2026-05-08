Dernière connerie que j'ai vu dans un jeu:

Tu lances le jeu.

Le jeu voit qu'il existe une version plus récente du jeu.

Il te propose deux boutons : "Ok" ou "Annuler".

Le bouton "Annuler" quitte le jeu.

Le bouton "Ok" t'ouvre la page officielle du jeu... et quitte le jeu.

Donc si tu n'as pas la dernière version installé, le jeu t'empêche de jouer. Même si tu veux jouer offline.



Quelle quantité de merde les devs ont bouffé pour penser que ça serait une bonne idée ?

(Exemple de situation: Le joueur est sur une connexion 3G. Il ne veut pas bouffer tout son forfait pour télécharger la nouvelle version. Et bien il ne peut pas jouer.)

Ironie: si tu lances le jeu dans une sandbox qui n'a pas d'accès à internet, le jeu démarre sans problème.

Je considère ce jeu comme défectueux.