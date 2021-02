Je viens d'apprendre que notepad, l'éditeur de texte de Windows, disparaît avec les dernières mises à jour.

Pour l'avoir à nouveau, il faut passer... à la version "Insider" de Windows (donc la version "developer").

Cet OS censé être "professionnel" n'a donc même plus un foutu éditeur de texte. C'est quand même le truc de BASE de n'importe quel OS. La misère absolue. (Par contre, vous avez toujours CandyCrush et XBox dans le menu, hein.).

Bien sûr tout le monde va installer l'excellent Notepad++, mais force est de constater ce que cet OS est de plus en plus une farce et n'a de "professionnel" que le nom.

(PS: Il semble également que les droits du faux administrateur aient également été réduits. Des internautes m'ont rapporté que même en tant qu'admin ils ne peuvent plus toucher à la valeur de base de registre qui permet d'arrêter le service "DNS Client". Sous Windows, Microsoft vous dit que vous êtes admin, mais même ça c'est un mensonge: Vous n'êtes pas réellement maître de votre machine.)

